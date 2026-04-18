Folla di turisti a Como: code infinite per un gelato e primi tuffi al Tempio Voltiano

Code infinite in gelateria, lunghe attese alla biglietteria della Navigazione, teli stesi al sole e primi bagni nel lago: complice la bella giornata, con sole e temperature primaverili, a Como è sempre la stessa storia. Numerosi turisti affollano le vie del centro, fino a Viale Geno e al lungolago. E proprio sul lungolago, a due passi dal Tempio Voltiano, c’è chi non rinuncia a divertirsi con gli amici. I primi tuffi nel lago, con l’arrivo della bella stagione, sono ormai prevedibili.

Sabato di sole e temperature primaverili, Como presa d’assalto dai turisti

Ressa in centro città, con fiumi di persone tra le vie del centro storico, davanti al Duomo e non solo. Bar e ristoranti pieni, in piazza Volta come in altre zone della città. Folla di turisti già in mattinata, poi all’ora di pranzo e lo stesso nel pomeriggio. Tempi d’attesa dilatati per chi ha deciso di spostarsi via lago alla scoperta dei borghi più belli del Lario. E non è andata meglio a chi si è messo in viaggio con l’auto. Molti parcheggi completamente pieni in centro città e inevitabili rallentamenti anche sulle strade comasche. Traffico intenso in particolare sulla Statale Regina, dove però fortunatamente la situazione è rimasta sotto controllo.

Con la bella stagione ormai ufficialmente avviata è sempre la stessa storia: il lago è affollato di turisti, le code alla Navigazione sono praticamente già scritte e alla tradizionale biglietteria si aggiungono gli ormai famosi buttadentro, immancabili tra il lungolago e viale Geno. Non manca chi cerca la prima abbronzatura, chi si rinfresca in acqua e, naturalmente, chi passeggia per il cento città. E lo stesso potrebbe succedere la prossima settimana: con il 25 aprile alle porte, c’è chi si concederà un ponte un po’ più lungo e il Lario resta una delle mete più apprezzate.