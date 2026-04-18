“6500 Suoni per il Duomo”, evento benefico per il restauro degli organi della Cattedrale

Cultura, storia, tutela del patrimonio e solidarietà si intrecciano nell’evento ad ingresso gratuito 6500 SUONI PER IL DUOMO. Mercoledì 22 aprile alle 18.00 musica, racconti, gratitudine e comunità si uniscono in un appuntamento che il Capitolo del Duomo di Como intende offrire alla città, per aprire una nuova storia di cura e futuro per la musica nella Cattedrale. Durante la serata sarà presentato il progetto di restauro degli organi monumentali e sarà avviata ufficialmente la campagna di raccolta fondi per sostenere i lavori. La raccolta avverrà grazie alla collaborazione della Fondazione della Comunità Comasca che mette a disposizione la sua piattaforma.

Durante l’evento gli interventi degli esperti si alterneranno alle sonorità degli organi monumentali. Il Maestro Lorenzo Pestuggia, organista titolare suonerà le musiche dei maestri Cappella e degli organisti del Duomo di Como dal Barocco al Novecento. Sarà l’occasione per approfondire la conoscenza del funzionamento e delle infinite sonorità degli organi monumentali, che dal 1441 risuonano nella Cattedrale.

“Attraverso la musica e il racconto del loro funzionamento – è l’invito del Capitolo del Duomo di Como – desideriamo avvicinare tutti alla bellezza di uno degli strumenti più affascinanti della tradizione musicale. Questo concerto – si legge ancora – segna inoltre l’inizio di un nuovo impegno per la conservazione degli organi della Cattedrale, affinché possano continuare ad accompagnare la liturgia e la vita culturale del Duomo anche negli anni futuri”.

La peculiarità degli organi monumentali del Duomo di Como è l’aver mantenuto il sistema trasmissivo e la disposizione fonica originali, nonostante gli interventi che si sono succeduti nel tempo. Nel corso dei lavori di restauro avvenuti in passato sono stati aggiunti alcuni registri, ma nulla del preesistente materiale è stato modificato o tolto anche se la parte elettrica, per quanto riguarda i comandi dalla “consolle” agli organi, è stata aggiornata con moderni sistemi elettronici governati da uno specifico software.

COME DONARE

È stata avviata una raccolta fondi in collaborazione con la Fondazione della Comunità Comasca, che garantisce trasparenza, sicurezza e deducibilità per ogni donazione effettuata attraverso il portale. La donazione può essere fatta anche in forma anonima.

Dalla homepage www.fondazione-comasca.it selezionare progetti in corso e digitare la parola chiave: 6500 suoni per il Duomo

Questo il link diretto: https://dona.fondazione-comasca.it/6500suoniperilduomo/