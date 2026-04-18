Intervento dei vigili del fuoco a Cernobbio in via Luigi Erba per il recupero di un corvo rimasto impigliato su con un cordino a un’ala, a circa 3 metri di altezza su una pianta.
Il volatile è stato recuperato con l’autoscala e successivamente affidato alla polizia provinciale.
Cernobbio, vigili del fuoco in azione per salvare un corvo
Intervento dei vigili del fuoco a Cernobbio in via Luigi Erba per il recupero di un corvo rimasto impigliato su con un cordino a un’ala, a circa 3 metri di altezza su una pianta.