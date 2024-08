Como, auto d’epoca in fiamme in via Leoni. Intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio dopo le 13 per segnalazione di un incendio ad un’auto. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e il per un principio di incendio.

Il proprietario dello storico mezzo aveva provveduto con un estintore a spegnere le fiamme. Non si registrano feriti.