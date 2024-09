Follia sulla strada Lariana; un litigio che poteva anche finire in tragedia, visto il comportamento dei protagonisti. Insulti che volano, auto e moto fianco a fianco, manovre in contromano con rischio di un frontale.

Non manca nulla nel filmato registrato da un utente di TikTok e pubblicato sul noto social in cui vengono condivisi video brevi. Scene che forse si è abituati a vedere nei film e che invece sono state registrate sul percorso che da Como porta a Bellagio. La realtà che va a superare la fantasia di autori e registi.

Le immagini documentano un litigio tra un motociclista e un automobilista. Non si sa come la cosa sia iniziata e, nel vedere il comportamento dei conducenti, tutto sommato nemmeno interessa.

La moto affianca l’auto con il centauro che ha evidentemente qualcosa da dire al guidatore.

Nel farlo, però crea un grande pericolo prima di tutto a se stesso, visto che viaggia in contromano e poi agli utenti della strada che arrivano dalla parte opposta, in direzione Como. Non solo in rettilineo, ma anche in prossimità di curve cieche, con scarsa visibilità.

Non è da meno la persona al volante della vettura, che pure si catapulta sulla sinistra per mettere in difficoltà il motociclista, con l’auspicio che non gli sia passato per la testa di travolgerlo per davvero.

Una sorta di far west sulle strade con il tutto che si conclude con la moto che gira a sinistra prima di una galleria e il litigio che si chiude lì.

Certo che è deprimente pensare alle battaglie che si fanno per promuovere la sicurezza stradale, ai numerosi richiami all’attenzione rispetto a limiti di velocità, distrazione, rispetto della segnaletica, quando poi si vedono queste scene con gente che scollega il cervello. Davvero sconfortante.