(ANSA) – ROMA, 26 SET – Per domani allerta arancione in Lombardia per rischio idrogeologico sui settori settentrionali della Lombardia, mentre allerta gialla in sei regioni: sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Una vasta area di bassa pressione si estenderà nelle prossime ore sulle aree settentrionali del nostro Paese, portando precipitazioni diffuse sui settori alpini e prealpini e una decisa intensificazione della ventilazione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre, venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, in particolare sui settori appenninici, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulle province autonome di Trento e Bolzano. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sono inoltre previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Valle d’Aosta, in estensione a Liguria, Toscana, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. (ANSA).