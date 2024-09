(ANSA) – ROMA, 30 SET – Avvenire arricchisce la sua offerta informativa con il lancio di Pop Up, il nuovo inserto mensile di attualità dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado (11-14 anni), in uscita con Avvenire ogni primo martedì del mese a partire da domani, primo ottobre, in edizione cartacea e digitale. Pop Up, 16 pagine tabloid ad alta leggibilità grazie all’utilizzo di un font speciale – si legge in una nota di Avvenire – affronta i fatti di attualità e i grandi temi della contemporaneità con il linguaggio degli adolescenti, semplice, accessibile ma allo stesso tempo competente e serio, e si propone di diventare uno strumento di lettura utile e di valore affinché i giovanissimi possano riuscire ad orientarsi in maniera sicura e consapevole nel complesso (e in continua evoluzione) mondo dell’informazione. Negli anni Avvenire ha dimostrato sempre grande attenzione verso i giovani, attraverso la pubblicazione dello storico inserto Popotus – giornale di attualità per i bambini, unicum nel panorama editoriale italiano – e con una serie di iniziative e progetti per le famiglie e per le scuole con l’obiettivo di ‘educare al giusto e al bello’ e stimolare lo sviluppo del pensiero critico. Pop Up, fratello maggiore di Popotus, si pone gli stessi obiettivi per una fascia d’età più grande che, oggi più che mai, ha bisogno di trovare risposte comprensibili in grado di stimolare il loro interesse e animare il dibattito tra coetanei. Pop Up sarà infatti distribuito anche nelle scuole, partendo da 500 istituti selezionati e 2.000 classi coinvolte sul territorio nazionale. ‘Siamo entusiasti di lanciare un inserto come Pop Up – dice Marco Girardo, direttore di Avvenire – Desideriamo raggiungere un pubblico di lettori poco considerato dalla maggior parte dei giornali, ma che merita un’informazione di qualità e necessita di attenzione per affrontare soprattutto temi complessi come l’educazione digitale, quella civica, l’economia civile, la cura dell’ambiente, le relazioni tra coetanei e con gli adulti, di cui molto si discute tra grandi e addetti ai lavori, ma meno lo si fa direttamente con le nuove generazioni usando il loro linguaggio’. Il primo numero di Pop Up, disponibile in edicola con Avvenire e in abbonamento sul sito abbonamenti.avvenire.it, si concentrerà sull’attuale questione dello smart working, sull’eredità ambientale lasciata dalla guerra Russia-Ucraina, sul complesso universo delle fake news e molto altro ancora con un approccio inclusivo, onesto e sostenibile, arricchendo la lettura con recensioni di serie tv, libri, videogiochi, giochi da tavolo e chiudendo con un fumetto per invitare i ragazzi e le ragazze a riflettere su tematiche di particolare interesse collettivo attraverso uno strumento adatto a loro. (ANSA).