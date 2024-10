(ANSA) – ANCONA, 10 OTT – "È un evento che pone la nostra città sicuramente in uno standard diverso dal solito, siamo fra quelle città che ha ospitato un vertice mondiale": così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha spiegato l’importanza di ospitare il G7 Salute ad Ancona. L’ha fatto stamani parlando con i giornalisti nei minuti che hanno preceduto l’arrivo delle delegazioni. "Siamo una città che è sull’Adriatico, guarda l’Oriente, guarda i Balcani, altri vertici ci saranno nel prossimo futuro – ha aggiunto il sindaco – E vorremmo sicuramente che parlino di pace, ma anche di economia, di sviluppo". "Ancona è pronta e questo G7 è una vetrina importantissima – ha sottolineato Silvetti – Questo è stato un investimento ad ampio raggio, non è soltanto promozionale, politico, turistico, è culturale". "Ecco, la grande rivoluzione culturale della città sta proprio nel capire che questi sono contesti che non passano tutti i giorni e che devono essere colti nella loro importanza più ampia possibile", ha concluso il sindaco. (ANSA).