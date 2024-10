(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Fiumi esondati e strade allagate: torna il maltempo in Liguria. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona). Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Domani scuole chiuse nello Spezzino mentre a Celle Ligure i bimbi, a causa dell’allerta neteo, sono bloccati in classe. Allerta anche su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. (ANSA).