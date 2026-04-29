Rapina a Busto Arsizio, arrestato 26enne comasco. Ha rubato liquori e aggredito i vigilantes

Ladro in trasferta da Como a Busto Arsizio arrestato dalla polizia dopo un furto di alcolici in un supermercato. Scoperto dagli addetti alla sorveglianza, il malvivente, 26 anni, li ha aggrediti e spintonati, prima di essere bloccato e fermato. E’ accusato di rapina impropria.

Il 26enne comasco è stato fermato ieri mattina nel market di via Duca d’Aosta a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta nel supermercato, l’uomo avrebbe preso dagli scaffali bottiglie di liquori. Dopo aver manomesso il sistema anti-taccheggio, avrebbe nascosto la merce in una sacca e avrebbe poi oltrepassato le casse pagando solo due bibite.

Scoperto dagli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale, l’uomo avrebbe reagito con violenza spintonandoli e gettando loro in faccia il contenuto di una bottiglia. E’ stato bloccato e fermato dagli agenti della squadra volante, intervenuti dopo la segnalazione del personale.

Il 26enne comasco è stato portato in commissariato. Sono emersi precedenti accuse di furto, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato arrestato in flagranza per rapina impropria. Valutata la pericolosità sociale del giovane, il questore di Varese Carlo Mazza ha firmato anche un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Busto Arsizio per tre anni.