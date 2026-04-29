Il Comune di Como riorganizza i servizi al pubblico. Nei lunedì di maggio CIE senza appuntamento

Il Comune di Como riorganizza i servizi erogati al pubblico e per il solo mese di maggio, vista l’alta affluenza con lunghe code nelle scorse settimane per il rilascio della carta d’identità elettronica, che diventerà obbligatoria dal prossimo 3 agosto, erogherà fino a 60 ticket per il rilascio senza appuntamento della CIE ogni lunedì dalle 15.30 alle 19.30 soltanto per i cittadini residenti nel capoluogo che devono sostituire il documento cartaceo. E poi possibile ottenere la CIE con urgenza, in assenza di passaporto, per motivi di viaggio per studio, lavoro o salute, per motivi di salute, per la partecipazione a gare, appalti o concorsi pubblici, per furto o smarrimento, per l’iscrizione a scuole e università e per la variazione delle generalità. In questi casi, è necessario rivolgersi direttamente all’Ufficio Anagrafe, che fisserà un appuntamento entro i tre giorni successivi alla richiesta.

Inoltre, a partire da lunedì 4 maggio, numerosi servizi erogati all’utenza, da lunedì a sabato, diventeranno solo su appuntamento. Si tratta del servizio di emissione della CIE, del servizio certificazioni, del passaggio di proprietà dell’automobile, dell’autenticazione di firme, copie di documenti e fotografie, delle dichiarazioni sostitutive, dei certificati anagrafici storici e non, del rilascio di certificazioni elettorali e della nuova tessera elettorale o del duplicato, e infine dell’iscrizione/cancellazione dall’albo scrutatori o presidenti di seggio dal lunedì al venerdì.

Gli appuntamenti potranno essere prenotati soltanto per il mese di maggio. Le date per i mesi successivi verranno rese disponibili entro il prossimo mese.

Prima di presentarsi agli sportelli e per ogni dettaglio Palazzo Cernezzi raccomanda di leggere il vademecum per il rilascio del nuovo documento elettronico, disponibile sul sito comunale o all’Ufficio Anagrafe.