Coppa dei Campioni, Briantea84 pronta per la Final Four di Madrid

Briantea84 pronta per la Final Four di Champions Cup, ultimo atto della massima competizione internazionale per club di basket in carrozzina. Appuntamento storico per la Ceam Briantea84 Cantù che torna tra le prime quattro squadre d’Europa dopo otto anni.



I canturini sono attesi in Spagna per la semifinale del torneo targato Iwbf (International Wheelchair Basketball Federation): venerdì 1 maggio alle 15.30 sarà sfida contro Rsb Thuringia Bulls sul parquet del Go Fit Vallehermoso di Madrid. Alle 18.15 è in programma la seconda semifinale: il derby spagnolo tra Cd Ilunion e Bsr Amiab Albacete.

Sabato 2 maggio, le finali: alle 15.30 si giocherà per il terzo e quarto posto, mentre alle 18.15 la partita con in palio la più importante coppa continentale.

“Stiamo provando una grande emozione nel preparare questa Final4 di Champions Cup – ha dichiarato coach Cristian Gomez – Siamo arrivati a questo punto del torneo e ce lo siamo meritati: ora arriva la parte più interessante, ovvero giocare. Siamo in un buon momento di forma e daremo il 120% di quello che possiamo. Sappiamo che affronteremo una squadra potente che non ha bisogno di presentazioni. Fronte nostro, conosciamo i nostri punti deboli e anche quelli di forza. Faremo di tutto per poter mettere in campo quello che abbiamo”.

La Briantea84 e la Coppa dei Campioni

La Briantea84 Cantù non ha mai conquistato la Coppa dei Campioni, l’ultimo trofeo mancante in una bacheca che conta 32 successi nazionali e internazionali in 40 anni di grande storia. Il club, però, ha disputato ben due finalissime della massima competizione europea per club: nel 1993 contro gli olandesi del Verkerk e nel 2017 contro gli spagnoli del Cd Ilunion. In totale, sono 8 le volte in cui il club ha raggiunto la Final4 (o Final8) della Champions: 1993 a Rotterdam (argento), 2002 a Siviglia (bronzo), 2006 a Fundosa (bronzo), 2014 a Madrid (quarto posto), 2015 a Giulianova (quinto), 2016 a Zwickau (bronzo), 2017 a Tenerife (argento) e 2018 ad Amburgo (bronzo). L’ultimo trionfo europeo risale al 2013, con la vittoria della Coppa Vergauwen (l’attuale Eurocup1).



Nelle ultime 10 edizioni di Coppa dei Campioni, 8 trofei sono stati vinti dalle 3 squadre presenti a Madrid insieme alla Ceam: Albacete ha conquistato 4 Champions Cup nella sua storia (tutte negli ultimi 4 anni: 2022, 2023, 2024 e 2025), segue Cd Ilunion con 3 (1997, 2016 e 2017) e Thuringia Bulls con 2 (2018 e 2019).

Il programma della Final Four

Venerdì 1 maggio

ore 15.30: Rsb Thuringia Bulls-Ceam Briantea84 Cantù

ore 18.15: Bsr Amiab Albacete-Cd Ilunion

Sabato 2 maggio

ore 15.30: terzo-quarto posto

ore 18.15: primo-secondo posto



