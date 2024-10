(ANSA) – TRENTO, 29 OTT – La Guardia di finanza del Trentino ha avviato un’inchiesta sul legame tra il gioco d’azzardo online e il paese di Calliano. L’indagine segue la pubblicazione dello studio su "La diffusione del gioco d’azzardo nei piccoli Comuni italiani", elaborato da Cgil, Federconsumatori e dall’Istituto studi sul consumo (Isscon) sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato. Lo conferma all’ANSA il sindaco di Calliano, Lorenzo Conci, che nei giorni scorsi ha incontrato i vertici della Guardia di finanza di Rovereto, competente per il territorio della Vallagarina. "I militari – ha spiegato Conci – hanno confermato che sono in corso degli approfondimenti specifici sui dati, partendo proprio da quelli dell’Agenzia delle dogane". Secondo il report di Cgil, Federconsumatori e Isscon, l’abitato di Calliano, che conta poco più di duemila abitanti, è al secondo posto in Italia per scommesse online tra i piccoli Comuni. Mediamente ogni abitante nel 2023 ha giocato 12.749 euro, per un totale di oltre 19 milioni di euro giocati. Dai dati dello studio emerge inoltre come nel paese Trentino le perdite si attestino solo allo 0,4% di quanto giocato. (ANSA).