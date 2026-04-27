Operatore socio sanitario ruba farmaci e garze dal Sant’Anna, denunciato

Un operatore socio sanitario in servizio all’ospedale Sant’Anna è stato sorpreso a rubare garze e farmaci dal presidio sanitario. L’uomo, 52enne di Cantù, incensurato, è stato denunciato per peculato e ricettazione. I prodotti sono stati trovati nello zaino dell’operatore, controllato dopo che in reparto era stata segnalata la sparizione di farmaci e articoli sanitari.

Il 52enne è stato fermato al termine del turno, ieri sera. Ha spontaneamente ammesso di avere rubato alcune garze, effettivamente trovate. La polizia ha esteso i controlli alla casa dell’operatore, dove sono state rivenute scatole di medicinali e dispositivi medico-sanitari sempre sottratti dal Sant’Anna.

Le confezioni integre sono state restituite all’ospedale.