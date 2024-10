Un uomo di 63 anni che stava facendo un’escursione lungo un sentiero a Griante è caduto, scivolando per diversi metri. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente. L’uomo ha riportato traumi e fratture.

Per i soccorsi è stato inviato l’elicottero del 118 di Como. Il 63enne, residente nella zona, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna ed è ricoverato in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita.