Recuperato dai sommozzatori il corpo della bambina dispersa nel lago

E’ stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco attorno alle 23 il corpo della bambina di 9 anni scomparsa nel lago a Como, nella zona del Tempio Voltiano. La piccola, che non aveva ancora compiuto 10 anni, era arrivata dal Marocco per una vacanza con i genitori per fare visita ai parenti residenti in provincia di Monza.

La famiglia oggi aveva raggiunto Como per una gita. Nel pomeriggio di oggi, mentre giocava in acqua con i cugini, la bambina è scomparsa sott’acqua, davanti ai familiari che hanno cercato disperatamente di aiutarla, rischiando a loro volta di essere inghiottiti dal lago. Subito è stato dato l’allarme.

Ingente la mobilitazione per le ricerche. Impegnati i vigili del fuoco del comando di Como con una squadra terrestre, il personale specializzato nel soccorso acquatico e un’imbarcazione. Presenti anche l’elisoccorso del 118 e le imbarcazioni della guardia costiera e della guardia di finanza. Arrivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Torino, con sommozzatori a bordo. Le squadre hanno lavorato per ore e si sono poi date il cambio con i colleghi di Milano. Le ricerche sono proseguite ininterrottamente anche con il buio, fino a quando è stato individuato e recuperato il corpo della bambina.