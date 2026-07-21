Simona Frigerio nuovo presidente della Compagnia delle Opere di Como

Cambio al vertice della Compagnia delle Opere di Como: Marco Mazzone ha passato il testimone a Simona Frigerio, eletta nuova presidente dell’associazione.

“A lei rivolgiamo i nostri migliori auguri per questo nuovo incarico, che siamo certi saprà vivere con passione, responsabilità e attenzione verso le imprese e le persone che compongono la nostra comunità – spiega l’associazione – Questo passaggio rappresenta anche l’occasione per esprimere un ringraziamento sincero a Marco Mazzone, che ha guidato Cdo Como in questi anni con grande dedizione, competenza e spirito di servizio. Durante la sua presidenza, Marco ha accompagnato la crescita dell’Associazione, contribuendo a rafforzare i rapporti tra i soci, la presenza di Cdo sul territorio e la capacità di rispondere alle esigenze delle imprese”.