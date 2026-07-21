Bambina di 10 anni scomparsa nel lago a Como, avviate le ricerche

Ricerche in corso a Como per una bambina di 10 anni che è scomparsa in acqua, nel lago nella zona del Tempio Voltiano. Sembra che la piccola stesse giocando in acqua e sarebbe poi scomparsa alla vista dei familiari, che hanno dato l’allarme.

Ingente la mobilitazione per le ricerche. Impegnati i vigili del fuoco del comando di Como con una squadra terrestre, il personale specializzato nel soccorso acquatico e un’imbarcazione. Presenti anche l’elisoccorso del 118 e le imbarcazioni della guardia costiera e della guardia di finanza. Sono stati inoltre inviati l’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Torino, con sommozzatori a bordo, e ulteriori unità del nucleo sommozzatori di Torino.

La bambina, secondo le prime informazioni era arrivata dal Marocco con la famiglia per far visita ad alcuni parenti in Italia. Nel pomeriggio stava giocando al lago quando è stata vista tuffarsi in acqua e non è più riemersa. La piccola era nella zona del Tempio Voltiano, in una zona abitualmente affollata di bagnanti nonostante i divieti. La siccità e il livello del lago basso da giorni ha fatto emergere una lingua di sabbia considerata di fatto una ulteriore spiaggia, frequentata da decine di persone. In quella zona c’era anche la bambina con i familiari.

La polizia di Stato sta raccogliendo le testimonianze ed è al lavoro per ricostruire esattamente quanto accaduto.