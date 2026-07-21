Minaccia di morte i genitori e incendia un mobile, 42enne arrestato per maltrattamenti

Minacce di morte, vessazioni e continue richieste di denaro ai genitori. I carabinieri di Rebbio hanno arrestato un 42enne residente a San Fermo della Battaglia, accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, a partire dalla sua scarcerazione, nell’aprile scorso dopo aver scontato una pena per tentata rapina, l’uomo avrebbe sottoposto i familiari a continue minacce di morte e pressanti richieste di denaro, instaurando un costante clima di paura e senso di sopraffazione nelle vittime. Il 12 luglio scorso, il 42enne avrebbe incendiato un mobile all’interno dell’abitazione e provocato il rogo di due motociclette custodite nelle immediate vicinanze del domicilio, rivolgendo minacce di morte alle persone presenti. Le indagini dei carabinieri hanno portato ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e il 42enne è stato portato in cella al Bassone.