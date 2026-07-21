Novità in casa Como: prima amichevole e nuovo mister per la Primavera

Due novità in casa Como.

La prima riguarda la formazione giovanile dei lariani: il Como 1907 ha ufficializzato l’ingaggio di Gianluca Falsini come allenatore della Primavera.

Falsini si unisce al club Biancoblù dopo un’esperienza di successo nel Settore Giovanile della Roma, contesto nel quale si è messo in mostra come uno dei migliori tecnici italiani a livello giovanile. Il suo percorso da allenatore comprende anche ruoli nei Settori Giovanili di Hellas Verona, Siena, Empoli e Reggina, a certificare la sua esperienza nel lavorare con giovani talenti in alcuni dei migliori Settori Giovanili d’Italia.

La seconda notizia è la prima amichevole ufficiale della prima squadra: il Como ospiterà il Paris FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia a porte chiuse venerdì 24 luglio, con calcio d’inizio alle ore 10.30.

La sfida rappresenterà il primo test ufficiale per i lariani nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione.