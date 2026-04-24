Incidente a Laglio, scontro tra un’auto e una moto sulla Regina: grave centauro 61enne

Gravissimo incidente attorno alle 18 a Laglio, sulla statale Regina. Un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora da chiarire. Nell’impatto, il centauro, un comasco di 61 anni ha riportato traumi purtroppo molto seri. Per i soccorsi è stato inviato l’elicottero e dopo le prime cure il motociclista è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Feriti in modo lieve i due occupanti della macchina. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi e per gestire il traffico, paralizzato dopo l’incidente. La strada è stata temporaneamente bloccata. inevitabili le ripercussioni sul traffico.

Code sulla Regina dopo l’incidente a Laglio