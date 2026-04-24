A Como arriva il nuovo provveditore. Scuole da chiudere: “Conosco poco, incontrerò il sindaco”

Nuovo provveditore per la scuola di Como. Imerio Chiappa prende il posto di Giuseppe Bonelli che da novembre scorso ha terminato il suo incarico.

Si attendeva, dunque, la nuova nomina che è stata ufficializzata nelle scorse ore e che già compare sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale la cui sede in città è in via Borgovico.

Chiappa arriva da Cremona e ha un lungo curriculum alle spalle. Sarà dirigente dell’Ufficio quinto dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia e si dividerà tra Milano e Como ma anche Sondrio dove è reggente. “Ho iniziato a prendere contatto con gli uffici e dalla prossima settimana inizierò a confrontarmi meglio la realtà comasca che comunque già conoscevo – ha detto raggiunto al telefono – da dirigente a Bergamo seguivo il Tessile e avevo spesso contatti con il Setificio e il preside Roberto Peverelli”.

Un primo passaggio di consegne con il suo predecessore è già stato fatto ed è già al corrente di alcuni temi caldi come quello, strettamente legato alla convalle, della razionalizzazione dei plessi scolastici. Il Comune di Como ha avviato un iter di chiusure e accorpamenti motivato da edifici fatiscenti e calo demografico che si trasforma in aule vuote. Una decisione che ad oggi ha incontrato una netta opposizione delle famiglie e della politica. La competenza è dell’ente locale ma Bonelli aveva ribadito che la denatalità è un dato su cui riflettere non solamente in città. “Qualcosa so ma non ho ancora abbastanza elementi per parlare – dice Chiappa – devo avere un quadro completo, già nei prossimi giorni avrò l’occasione di conoscere sindaco e assessore per capire se possiamo contribuire anche se la competenza sul dimensionamento scolastico è dell’ente”. In conclusione un messaggio al territorio, al personale, ai docenti. “Mi aspetto di trovare la collaborazione di tutti perché la nostra missione è far crescere i ragazzi come persone”.