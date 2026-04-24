Lancia sedie e crea il caos al pronto soccorso del Sant’Anna, denunciato 32enne algerino

Si presenta al pronto soccorso del Sant’Anna e pretende di avere alcuni farmaci. Al rifiuto, diventa aggressivo e violento, scaglia sedie contro il muro della sala d’attesa rischiando di colpire i pazienti e inveisce contro i presenti. Per bloccare la furia dell’uomo, un algerino di 32 anni, irregolare e senza fissa dimora, è intervenuta della polizia di Stato.

All’arrivo degli agenti, l’immigrato era fuggito, ma è stato rapidamente individuato e bloccato. Dagli accertamenti è emerso che era già stato denunciato per furto, reati legati all’immigrazione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e aveva un divieto di dimora a Como e in provincia. E’ stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio ulteriori provvedimenti dell’ufficio immigrazione.