(ANSA) – TORINO, 05 NOV – Nuovi hotel, infrastrutture e il potenziamento dell’aeroporto. Sono alcuni dei temi centrali per lo sviluppo, anche dal punto di vista turistico ed economico, di Torino, secondo il sindaco, Stefano Lo Russo, che ne ha parlato questa mattina nella diretta radio del martedì. Per quanto riguarda lo scalo di Caselle, "una questione che mi sta particolarmente a cuore", Lo Russo ha sottolineato che va "ulteriormente potenziato, dobbiamo fargli fare un salto di qualità e nei prossimi mesi conto di chiedere un incontro ai vertici Sagat – ha annunciato – per fare il punto sugli investimenti per portare nuove rotte e consolidare le rotte sul nostro scalo". Un tema, quello dei collegamenti, che non riguarda però solo i voli. "Torino – ha ricordato il sindaco – ha un deficit infrastrutturale che ha radici nel tempo, sono state fatte scelte non brillanti nei decenni passati, penso a tutti i ritardi ad esempio sull’alta velocità con Lione o ai collegamenti mancanti con la Liguria". E su quest’ultimo aspetto a giorni, il 9 novembre, sarà firmato il protocollo d’intesa con Savona. "Stiamo cercando di recuperare questo gap – ha spiegato – e la cosa positiva è che adesso tutti stanno capendo quanto sia importante che Torino sia collegata col resto d’Europa, soprattutto attraverso le ferrovie". Infine la questione hotel in città. "Noi – ha osservato – stiamo dando continuità all’offerta turistica, una delle cose che chiede chi vuole investire nel settore alberghiero, e speriamo che questo cambio di rotta potente possa incentivare gli investitori ad aprire nuovi hotel. C’è un tema che riguarda l’offerta di 3-4 stelle – ha concluso – ma anche un tema non banale degli hotel di lusso su cui siamo leggermente carenti. Speriamo che tutto il lavoro messo in campo possa portare nuovi investimenti in questo settore". (ANSA).