(ANSA) – TEL AVIV, 05 NOV – L’opposizione critica con fermezza la decisione di Benyamin Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa Yoav Gallant, sostituendolo con il ministro degli Esteri Israel Katz: "Scendete in piazza", ha scritto su X il presidente dei Democratici Yair Golan, dopo l’annuncio del premier. "Politica a spese della sicurezza nazionale", afferma il presidente di National Unity Benny Gantz. "Non c’è nulla di più basso in cui questo governo possa sprofondare", ha detto il parlamentare di Unità Nazionale Orit Farkash Hacohen, "un ministro della Difesa viene licenziato alla vigilia di un attacco iraniano". (ANSA).