(ANSA) – VIBO VALENTIA, 16 NOV – Un taglio del 20 per cento agli emolumenti degli amministratori comunali, che si aggiunge al 10 per cento già in essere. É la decisione presa dal sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo. La riduzione riguarda lo stesso primo cittadino, gli assessori, il presidente del Consiglio ed i consiglieri comunali. "Nel percorso che ci ha portati al governo della città – afferma Romeo in una dichiarazione – avevamo detto che non si possono continuare a chiedere sacrifici ai cittadini se non è la politica, in primis, a dare l’esempio, con un taglio considerevole dei suoi costi. Intervento di riduzione che non era ancora stato deciso poiché era necessario programmarlo per il nuovo esercizio finanziario, e quindi a partire dal primo gennaio 2025. Da tutti gli assessori e consiglieri comunali ho trovato pieno e convinto conforto unanime e mi è stato dato pieno mandato di procedere nel pieno rispetto di ciò che abbiamo professato in campagna elettorale, mettendo al primo posto la città ed i suoi cittadini. Saranno risparmiati dall’ente circa 200 mila euro l’anno che saranno destinati a scuole, verde, servizi per i nostri figli e per le famiglie. La testimonianza diretta che in politica vi sono anche persone che sanno rispettare gli impegni presi ed assessori e consiglieri della coalizione progressista ne hanno dato piena e compiuta dimostrazione". (ANSA).