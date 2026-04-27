Calcio femminile, il Como 1907 matematicamente promosso in serie A

Un fine settimana magico per il Como 1907 femminile, con una doppia promozione.

La prima squadra ha conquistato la serie A dopo la vittoria per 4-1 sul campo del Trastevere. Il Como 1907 è stato promosso aritmeticamente grazie ai 60 punti conquistati e al vantaggio sulle inseguitrici (Lumezzane a 49 e Cesena a 47), ormai incolmabile. Il club del presidente Mirwan Suwarso sempre in questo weekend ha festeggiato anche la promozione delle Under 19 nel torneo Primavera 1.

“Le promozioni del Como 1907 in Serie A e in Primavera 1 certificano il valore di un progetto a lungo termine e le ambizioni di un club che al primo anno di Serie B ha saputo condurre il campionato dall’inizio alla fine – ha detto presidente della Divisione Serie B Femminile Laura Tinari. “Il modello Como sta portando nuove idee e nuove professionalità nel calcio italiano, destinando risorse economiche e umane di livello internazionale tanto alla squadra maschile quanto a quella femminile. Alla società, alla dirigenza, all’allenatrice Selena Mazzantini e alle calciatrici vanno i miei complimenti e quelli di tutta la Divisione per aver dato lustro a questa categoria, portando la Serie B Femminile anche in uno stadio iconico come il Sinigaglia. Ci tengo a fare i complimenti anche al Lumezzane e al Cesena per aver reso avvincente questo campionato”.

Nella serie A femminile 2026-2027 ci saranno dunque due squadre, il Como Women e il Como 1907.