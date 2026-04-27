Autostrade A8 e A9, nuova serie di chiusure notturne

Autostrade per l’Italia ha annunciato una serie di chiusure notturna di tratti di A8 e A9 per questa settimana. Sotto, l’elenco dei provvedimenti.



Le chiusure nel dettaglio

Dalle 21 di lunedì 27 aprile alle 5 di martedì 28

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati provvedimenti di chiusura in modalità alternata. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Como.

Dalle 21 alle 24 di mercoledì 29 aprile

Sulla A8 Milano-Varese:-sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate o allo svincolo di Busto Arsizio.

Rifacimento di barriere di sicurezza, chiude lo svincolo di Fino Mornasco

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, è stata programmata la chiusura di Fino Mornasco. Dalle 21 di lunedì 27 alle 5 di martedì 28 aprile sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord.

Dalle 21 di martedì 28 alle 5 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia: in entrata verso Lainate: Lomazzo nord; in entrata verso Chiasso: Como Centro.

Dalle 21 di mercoledì 29 alle 5 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord.

Chiusura della A9 nella zona di Como

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.

Dalle 22 di martedì 28 alle 5 di mercoledì 29 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

Dalle 22 di mercoledì 29 alle 5 di giovedì 30 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.