Gol di Douvikas e Diao: il Como sbanca Marassi

Il Como torna al successo in una trasferta certo non agevole. La squadra lariana si è imposta per 2-0 sul campo del Genoa. Vittoria di grande rilevanza nella corsa per l’Europa e per il morale, dopo la rocambolesca eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter.

Grazie a questa affermazione i biancoblù hanno riagganciato a quota 61 la Roma, che si era imposta nella trasferta di Bologna. Le due squadre occupano il quinto posto nella classifica di Serie A

Pratica chiusa con una rete per tempo. Al 10′ la realizzazione del bomber Douvikas, al 68′ il raddoppio di Diao. Per lui un gol di grande rilevanza e un riscatto dopo l’errore di San Siro, solo davanti al portiere, uno sbaglio che ha segnato la svolta del match e che ha rinvigorito l’Inter, con il risultato di 1-2 poi ribaltato sul 3-2 dai padroni di casa.

Nel prossimo turno match di cartello per i lariani, che sabato allo stadio Sinigaglia attendono il Napoli.