Dal prossimo 25 novembre entrerà in vigore l’ordinanza che introduce nuove limitazioni al transito e alla velocità lungo la Provinciale 40 Arosio-Canzo, nel tratto compreso tra Arosio (incrocio semaforico con via Marconi) e Anzano del Parco (intersezione a rotatoria con la Statale 342 Briantea).

Questi provvedimenti, adottati per motivi di pubblica incolumità e per esigenze tecniche legate alle caratteristiche della strada – spiega l’amministrazione provinciale – mirano a garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada in una zona dove sono presenti numerose attività commerciali ed industriali, e a preservare fabbricati di pregio storico all’altezza della Località Fabbrica Durini (comune di Alzate Brianza).

Le misure adottate sono divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 tonnellate nel tratto compreso tra la rotatoria con via Aldo Moro (Alzate Brianza) e la rotatoria con la Statale 342 Briantea (Anzano del Parco); riduzione della velocità a 30 km/h nel tratto compreso tra via Monte Rosa e via Vitali all’interno del centro abitato di Fabbrica Durini; limite di 70 km/h nel restante tratto esterno ai centri abitati, con esclusione delle aree di avvicinamento alle rotatorie, dove il limite sarà di 50 km/h.