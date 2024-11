(ANSA) – CATANZARO, 25 NOV – "Cerchiamo 705 medici per la regione Calabria. Pubblicato il bando sul sito della Regione, www.regione.calabria.it". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post sul suo profilo Facebook. In particolare, secondo quanto comunica il presidente Occhiuto, servono 466 sanitari per postazioni di guardia medica, 91 per postazioni di medico di medicina generale e 148 per postazioni 118. "Speriamo – afferma Occhiuto nel post – che questa nostra manifestazione possa essere presa in considerazione da medici provenienti dalla nostra regione e da tutto il Paese". (ANSA).