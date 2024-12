(ANSA) – FIRENZE, 06 DIC – Nuovo blitz notturno del comitato Salviamo Firenze per viverci, che dopo le keybox, considerate simbolo del turismo selvaggio e dell’overtorurism, stavolta ha preso di mira i cantieri dello Student hotel di viale Belfiore e dell’ ex teatro Comunale, quali emblemi "della speculazione" in città a opera dei grandi fondi di investimento. I cantieri sono stati illuminati con delle X, divenute simbolo della campagna del comitato, e sulle facciate sono state proiettate scritte come "I ricchi del mondo stanno comprando Firenze", "Qui speculazione in corso", "Questi sono orrori inqualificabili" e "Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione". Con la X, spiega il comitato in una nota, "illuminiamo i cantieri della speculazione dei grandi fondi di investimento che, con il consenso delle amministrazioni comunali, stanno comprando pezzo per pezzo la nostra città per destinarla a ricettivo o residence per i ricchi del mondo. Questa notte abbiamo iniziato dai due cantieri simbolo di questa svendita della città". Per Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze per viverci, "Firenze è una città delicata, piccola. Così muore. Per viverci e potere restare a viverci, rilanciamo questa nuova fase di mobilitazione, dopo il primo successo sulle keybox e tastierine, su cui non daremo tregua fino a quando non saranno tolte". Il comitato annuncia un presidio, il 10 dicembre alle 18, "per l’ennesimo studentato-albergo camuffato in corso di realizzazione alle poste di via Pietrapiana". (ANSA).