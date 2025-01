(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Grande successo della Lotteria Italia 2024. A poche ore dal termine delle vendite, riporta Agipronews, i tagliandi staccati a livello nazionale sono 8,65 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Sul piano regionale, aumentano del 41% le vendite della Lotteria Italia in Lombardia. Per l’edizione 2024 il totale tocca quota 1,4 milioni di biglietti, numeri che fanno diventare la Lombardia – probabilmente grazie al traino delle tante grandi vincite dello scorso anno – la regione numero uno in Italia per tagliandi acquistati, scalzando il Lazio, al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%). Al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati. Tra le regioni con la crescita maggiore delle vendite spicca la Basilicata al primo posto, con un incremento del 65% (da 42mila a 69mila). Grande boom anche in Umbria, dove il numero di tagliandi venduti è passato da 132mila a 216mila (+64%), e in Trentino Alto Adige, dove la quantità è cresciuta del 63%. Numeri importanti anche per Sicilia (+56%) e Puglia (+55%). (ANSA).