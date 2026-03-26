“Lotti Dames” apre la rassegna di Primavera d’Autore, domani la prima serata letteraria a Grandate

La cultura torna protagonista a Grandate. Domani sera alle 20:45 nella sala consiliare del comune, in via Como 12, prende il via “Primavera d’Autore”, la rassegna letteraria curata dal gruppo LeggiamoInsieme. Ad aprire il ciclo sarà Daniele Lotti, autore del romanzo “Lotti Dames”, edito da Etv Publishing e già disponibile in libreria e sui principali portali online. Sul palco insieme a lui ci sarà la scrittrice e giornalista Sabrina Sigon per un dialogo su una vicenda che racconta di tre donne, di arte e del cuore di un pittore, sullo sfondo dell’Art Déco.

Gli incontri proseguiranno poi nei mesi successivi. Il 7 maggio sarà la volta di Matteo Cortesi e “Disobbedienza creativa”, il 29 maggio invece Federica Rossi presenterà “21 grammi circa”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la biblioteca comunale e l’associazione culturale Lott’Art, realtà attive sul territorio di Grandate. L’ingresso a tutte le serate è libero.