Aggredisce i sanitari e poi tira calci e pugni agli agenti, 38enne arrestato al Sant’Anna

E un 38enne di Castellanza l’uomo, già noto alla giustizia, arrestato ieri dopo l’ennesimo episodio di aggressione al personale sanitario avvenuto nel pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna. L’uomo, secondo quanto ricostruito, ha inveito prima verbalmente e poi fisicamente contro i poliziotti del posto fisso del presidio di San Fermo della Battaglia, gli agenti della volante e una delle guardie giurate intervenute.

Erano le 13 circa, quando i poliziotti del Sant’Anna sono stati allertati dal personale medico del pronto soccorso, in quanto il 38enne, in evidente stato di alterazione, si stava scagliando contro di loro. L’uomo era arrivato in ospedale assieme alla fidanzata. I due era stati accompagnati dai carabinieri di Cantù dopo aver creato dei problemi alla stazione di Luisago. Vista l’agitazione del 38enne e il suo comportamento violento nei confronti dei poliziotti del Sant’Anna, sono arrivati in supporto anche gli agenti di una volante e una guardia giurata in servizio in ospedale, facendo aumentare sempre più la rabbia e la violenza dell’uomo, che tra calci, pugni, testate e morsi ha ferito due degli agenti e la guardia, tutti refertati con prognosi che vanno dai 4 ai 7 giorni. I poliziotti sono comunque riusciti a contenere l’uomo e portarlo in questura. Gli agenti gli hanno trovato addosso alcune dosi di hashish e cocaina, che gli sono state sequestrate.

Visti anche i suoi precedenti, il 38enne è stato arrestato e portato al carcere del Bassone.