Le celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal cardinale Cantoni

Con la domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa densa di celebrazioni presiedute dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni.

Domenica 28 marzo alle 10 alla basilica di San Fedele, come di consueto, è prevista la benedizione dei rami di ulivo e di palma e la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme poi partirà la processione verso il Duomo dove si proseguirà con la Santa Messa Pontificale, anche quest’anno la celebrazione sarà trasmessa in diretta su ETV.

Nella stessa giornata alle 15 alla Basilica dell’Annunciata di viale Varese è prevista la solenne esposizione del Santissimo Crocifisso, con lettura della Passione e meditazione del vescovo.

La settimana prosegue il Lunedì Santo e la Via Crucis dei giovani, nell’anno giubilare francescano, in cui si fa memoria degli 800 anni dalla morte di San Francesco, partirà alle 20.45 dalla Chiesa di San Giuseppe affidata ai frati cappuccini, per concludersi al Santuario del Crocifisso. I testi che scandiranno il cammino sono stati elaborati da un gruppo di giovani a partire dalle Fonti Francescane.

Si prosegue poi con la Messa Crismale del Giovedì Santo durante la quale vengono benedetti gli oli dei catecumeni, degli infermi e il sacro Crisma. Alla sera, ore 18, con la Cena del Signore ha inizio il Triduo pasquale.

Ma è il Venerdì Santo, 3 aprile, che restituisce alla città uno dei momenti più sentite: la Processione del SS. Crocifisso, in partenza alle ore 15.00 dalla Basilica dell’Annunciata. Il crocifisso attraverserà il cuore di Como lungo viale Varese, via Cadorna e via Milano, con una sosta davanti alla chiesa di San Bartolomeo, dove sarà ricordato il miracolo del 1529. Dopo la preghiera e la benedizione della città, la processione proseguirà fino al rientro in basilica. Il vescovo proporrà la sua meditazione prima della benedizione e i fedeli potranno salire per il bacio del crocifisso.

La processione sarà trasmessa dalle 15:00 su Espansione TV. Dopo il silenzio del Sabato Santo e l’attesa della veglia, che si celebrerà alle 21 in Duomo, la Domenica di Pasqua, il solenne pontificale con benedizione papale è in programma alle 10 sempre in Cattedrale, che i fedeli potranno seguire ancora una volta in diretta su ETV.