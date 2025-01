Mercato in uscita per la squadra lariana. Oltre agli annunciati arrivi (QUI l’articolo) una serie di giocatori si preparano a lasciare il Como. Alberto Cerri andrà alla Salernitana in serie B, formazione nella parte bassa della classifica, che al bomber 29enne chiede le reti per risalire. Non solo: Andrea Belotti – sebbene partito titolare in recenti uscite degli azzurri – cerca una squadra pronta a dargli più spazio. La sua destinazione potrebbe essere il Venezia, che ha chiesto al giocatore. Lo stesso Belotti, tra l’altro, proprio al Venezia ha segnato una rete nella gara terminata 2-2 e giocata lo scorso 8 dicembre allo stadio Pierluigi Penzo.

L’attaccante Alberto Cerri