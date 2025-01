Secondo annuncio di un arrivo al Como. In mattinata la società ha comunicato l’arrivo del portiere Jean Butez. Nel tardo pomeriggio il club ha ufficializzato l’ingaggio di Assane Diao dal Real Betis. L’esterno 19enne ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo che lo legherà ai lariani fino alla fine della stagione 2028-2029.

Nato a Ndongane, in Senegal e cresciuto in Spagna, Diao ha rapidamente scalato le classifiche del calcio europeo. Alto 1 metro e 85 centimetri, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Badajoz, del Flecha Negra e Balón de Cádiz prima di arrivare, nel 2021, al Betis Siviglia. Durante la sua permanenza al Real Betis, Diao ha collezionato 28 presenze ne La Liga, contribuendo ai successi della squadra con gol. A livello internazionale, Diao ha rappresentato la Spagna a vari livelli giovanili, vestendo la maglia della Nazionale Under 19 e Under 21.



L’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato: “Assane possiede una combinazione di velocità, qualità e fiuto del gol. E’ molto intelligente nel gioco senza palla e riesce a trovare spazi aperti in cui liberarsi. La sua versatilità sarà una grande risorsa per la squadra, non vedo l’ora di lavorare con lui. È un atleta per il presente e per il futuro del club. Continuiamo a seguire la nostra strategia: avere in squadra elementi giovani e promettenti che possono crescere molto”.

“Sono molto felice di essere qui e di entrare a far parte della famiglia del Como 1907 – ha spiegato Diao – Non vedo l’ora di iniziare e di regalare tante gioie ai tifosi. Ho parlato con mister Cesc Fabregas varie volte, ci siamo confrontati e mi ha raccontato il progetto del club. Sono emozionato e non vedo l’ora di scendere in campo”.