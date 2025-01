(ANSA) – WASHINGTON, 08 GEN – "Il caso di Cecilia Sala è stata una decisione del governo italiano ed è Roma che deve rispondere a domande specifiche". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. "E’ stata una decisione italiana, dall’inizio alla fine", ha ribadito Kirby sottolineando che "sfortunatamente il regime iraniano continua a detenere ingiustamente persone provenienti da molti altri Paesi, spesso per utilizzarle come leva politica e ognuno di loro dovrebbe essere rilasciato adesso". "Il lavoro fondamentale svolto dai giornalisti, compreso quello di Cecilia Sala, per informare il pubblico spesso in situazioni incredibilmente pericolose come questa, dovrebbe essere protetto da qualsiasi governo". (ANSA).