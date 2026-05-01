Como-Napoli, l’allievo contro il maestro al Sinigaglia. Fabregas: “Champions? Resto molto prudente”

Il Como ci crede e continua la sua corsa per aggiudicarsi un posto in Europa. Partita di alto livello sabato alle 18 allo stadio Sinigaglia, contro il Napoli di Antonio Conte. Maestro contro allievo, in una sfida dal sapore di Champions. Conte contro Fabregas è anche un tuffo nei ricordi, quelli con la maglia dei blues, quando il tecnico del Napoli era l’allenatore del Chelsea e lo spagnolo era un fuoriclasse del centrocampo.

“Ho imparato tantissimo da Conte. Mi ha fatto soffrire come nessuno mai, a livello fisico e mentale. Mi ha insegnato a dare sempre il massimo ed è lo stesso che ora vogliamo con le nostre squadre. Dopo qualche mese con lui come allenatore, mi sono adattato al suo metodo e alla sua mentalità. Dopo cinque mesi, grazie a lui, volavo”.

Lasciati i ricordi alle spalle, ora occhi puntati sulla partita. Per la sfida contro i campioni d’Italia tutti disponibili nella squadra di Fabregas, eccetto Addai. I partenopei sono al momento al secondo posto in classifica, i lariani invece fermi al quinto posto. Per i biancoblu essenziale conquistare un risultato importante, per non fermare la corsa verso le coppe continentali. Sul sogno Champions però Fabregas resta cauto. “Sono molto prudente e procedo partita dopo partita”, ha commentato in conferenza stampa.

Quel che è certo è che la partita contro gli uomini di Conte sarà fondamentale soprattutto per i comaschi. Il Napoli, con 8 punti di vantaggio sul Como, a quattro giornate dalla fine del campionato, potrebbe anche incassare una sconfitta senza per questo compromettere la sua corsa verso l’Europa che conta.