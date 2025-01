Vigili del fuoco in azione questa mattina poco prima delle 10 per un incendio allo skatepark di via Baracca a Cantù. Oltre ai pompieri sono intervenuti polizia locale e carabinieri. Fortunatamente non risultano feriti. In breve tempo il rogo è stato spento. Indagini in corso per capire come e da dove siano partite le fiamme.