(ANSA) – MERCATO SAN SEVERINO, 28 GEN – Si è tenuto stamane, presso la sede del Banco Alimentare Campania a Mercato San Severino (Salerno), l’evento conclusivo di "Gioca&Dona", l’iniziativa solidale via web legata alla decima edizione della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, ideata da Luca Abete che dal 2014 incontra migliaia di studenti universitari. Sono stati 40mila i pasti completi "raccolti" virtualmente dagli studenti con il web game nel corso del tour 2025. "Questo format, nato nel 2014 – ricorda Abete – aggrega ogni anno entusiasmo, fiducia e curiosità di migliaia di studenti universitari. Il nostro è un fronte di ascolto, di scambio e di ispirazione. L’idea di raccogliere pasti grazie ad un web game, SuperFoody, semplicemente giocando con il proprio smartphone si è rivelata fortemente in sintonia con le sensibilità dei ragazzi, dimostrando che l’attività sperimentale di #noncifermanessuno si evolve incontrando sempre di più il consenso tra i giovani". Hanno preso parte alla consegna Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare Campania e Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e CSR Lidl Italia. L’evento è stato preceduto da un talk, condotto da Abete, con gli studenti dell’Istituto "Publio Virgilio Marone" di Mercato San Severino e dell’Università degli Studi di Salerno, i quali hanno svolto anche un’esperienza di volontariato attivo insieme agli operatori del magazzino del Banco Alimentare Campania. Ricorda il presidente della Fondazione Banco Alimentare: "Siamo stati ‘compagni di banco’ di #NonCiFermaNessuno in tutte le tappe nelle diverse università italiane e abbiamo così incontrato migliaia di studenti a cui proporre di diventare volontari nelle nostre sedi Banco Alimentare regionali, perché donare se stessi è un gesto semplice, prezioso e alla portata di tutti". La community on line, composta da migliaia di studenti universitari, giocando a SuperFoody ha "raccolto" alimenti pari a oltre 20.000 pasti completi donati dal Food donor Lidl Italia, che ne ha aggiunti altri 20.000, raddoppiando così il contatore a 40.000 pasti completi, offerti al Banco Alimentare che li distribuirà, tramite la sua rete, alle persone in difficoltà. (ANSA).