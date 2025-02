(ANSA) – TRIESTE, 04 FEB – "Presenteremo, con la massima urgenza, una mozione e un progetto di legge regionale per vietare l’utilizzo del niqab nei luoghi pubblici, a partire dalle scuole": lo ha reso noto il senatore Marco Dreosto, segretario Lega Fvg, nel corso di una conferenza cui hanno partecipato anche l’europarlamentare Anna Maria Cisint e il capogruppo in Regione, Antonio Calligaris. "Stavamo lavorando a entrambe le iniziative da settimane – ha spiegato – ma quanto apparso sulla stampa di oggi, con studentesse identificate preventivamente all’ingresso di un istituto superiore, ci ha spinto ad accelerare l’iter". Duplice lo scopo dell’iniziativa: "Da un lato – ha dettagliato Dreosto – aumentare la sicurezza della comunità. Andare con il volto coperto, in questo contesto internazionale, può favorire azioni illegali. L’altro, non meno importante, è impedire l’oppressione delle donne, dal momento che moltissime ragazze sono costrette a usare il niqab". Esistono già specifiche "norme in altre realtà, come in Lombardia, ma noi vogliamo andare oltre. Al pari di Svizzera e Danimarca dove il divieto già esiste, dobbiamo impedire la discriminazione di queste ragazze. La dignità della donna è fondamentale ed è inserita nei dettami costituzionali". "L’obiettivo, assieme all’onorevole Cisint, e al gruppo della Lega a Bruxelles, è di far diventare il divieto un indirizzo comunitario. Ripeto: ben prima dell’aspetto sicurezza, che per noi resta comunque fondamentale e prioritario, qui c’è in gioco la tutela delle donne, che vengono discriminate". (ANSA).