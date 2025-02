(ANSA) – L’AQUILA, 06 FEB – È in programma oggi all’Aquila un vertice in Prefettura per definire le misure per la gestione del flusso di turisti nel prossimo fine settimana a Roccaraso e a Ovindoli, le due località abruzzesi di montagna finite di recente sotto l’attenzione dei tiktoker, ma da sempre meta di turismo invernale, con provenienze soprattutto da Campania e Lazio. Il sistema di controllo per Roccaraso è stato sperimentato già la scorsa domenica, per la prossima il numero di bus autorizzati all’accesso al paese scenderà da 100 a 70. Le misure preventive sono già scattate anche a Ovindoli: l’accesso in paese sarà consentito a un numero massimo di 35 bus, solo venti dei quali potranno arrivare in prossimità degli impianti sciistici, sul tratto dell’anello della Magnola. L’ordinanza sarà adottata dal prossimo fine settimana fino al 2 marzo, come concordato con il prefetto, Giancarlo Di Vincenzo. "Avevamo già in mente di fare l’ordinanza perché nel weekend scorso abbiamo registrato problemi di circolazione, visto che nelle altre località sciistiche hanno poca neve" ha detto ieri il sindaco, Angelo Ciminelli. (ANSA).