Una svastica nazista ha imbrattato l'indicazione stradale verso il Sacrario della Benedicta, dove nel 1944 avvenne un eccidio partigiano, nel territorio di Bosio (Alessandria) in Alta Val Lemme, al confine con la Liguria. Lo fa sapere in una nota l'Associazione Memoria della Benedicta. "E' solo – commenta il presidente dell'Associazione, Daniele Borioli – il miserabile simbolo di un pensiero contorto e ignorante- Il sacrificio, la lezione morale e civile dei partigiani fucilati e deportati a seguito del rastrellamento nell'aprile del 1944 non temono lo sfregio dell'ignoranza e del fanatismo. È il nostro tempo presente invece a dover temere il ritorno dei fantasmi che hanno umiliato l'Italia e l'Europa nel secolo scorso. Per questo chiediamo fermezza e vigilanza, affinché gli autori dello sfregio siano individuati e chiamati a rispondere del loro gesto".