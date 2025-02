La centralità delle Regioni per accelerare la digitalizzazione dell’intero tessuto locale è stato il tema dell’incontro ‘La Regione come motore dello sviluppo digitale dei territori’ ospitato oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia, promosso dalla Regione, dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da PagoPA. Un momento di confronto sul livello di trasformazione digitale del settore pubblico, come leva cruciale per ridisegnare la relazione tra gli enti territoriali e i cittadini.

“Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso una sempre maggiore semplificazione che viene garantita dagli strumenti informatici – ha commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – è una delle priorità che contraddistingue la nostra azione di governo. Condividere questo obiettivo con le amministrazioni di tutti i livelli, quindi comunali e provinciali, permette di offrire un’esperienza digitale di accesso ai servizi più semplice, integrata e uniforme”.

Ad oggi, la Lombardia traina il tasso di digitalizzazione dell’intero Paese. La totalità dei 1.501 Comuni lombardi è aderente alla piattaforma dei pagamenti PagoPA, il 93% espone servizi su App IO e il 43% è già aderente al Servizio Notifiche Digitali – SEND, reso operativo nel luglio 2023.

“Regione Lombardia – ha precisato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi – riconosce che l’innovazione digitale è fondamentale per la crescita del suo territorio. In un contesto in cui le dimensioni delle aziende e delle pubbliche amministrazioni locali sono medio piccole, l’adozione di soluzioni digitali è essenziale non solo come opportunità, ma come necessità per garantire competitività e crescita. La Regione continua a sostenere la trasformazione digitale, accompagnando le amministrazioni locali nel loro percorso di innovazione”.

A ribadire il ruolo strategico della Lombardia è intervenuto anche il Sottosegretario all’innovazione Alessio Butti: “Le Regioni sono il motore della trasformazione digitale del nostro Paese, – ha detto – ed è fondamentale metterle nelle condizioni di agire come hub strategici di innovazione. Grazie al lavoro del Governo, l’Italia e la Lombardia sono tornate attrattive per gli investitori internazionali. Parallelamente, con progetti come Mobility as a Service e l’uso di App IO per snellire le liste d’attesa, stiamo migliorando concretamente la vita dei cittadini e riducendo il divario digitale”.