Turismo e cultura sul Lago di Como: due nuovi percorsi promossi dalla Camera di Commercio

Turismo e cultura sul Lago di Como: al via due nuovi percorsi formativi promossi dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. È stato presentato ufficialmente il programma 2026 per formare figure professionali e valorizzare le eccellenze culturali del territorio. I progetti sono dedicati allo sviluppo di competenze specialistiche e nuove professionalità nel settore turistico e culturale.

Che il Lago di Como sia sempre più amato dai turisti i taliani e stranieri è risaputo: valorizzare il settore e arricchirlo di figure specializzate e competenti si rivela quindi fondamentale. In un contesto in cui la promozione turistica del territorio si integra sempre più con la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, le iniziative promosse dalla Camera di Commercio Como-Lecco rispondono alle esigenze emergenti del mercato e aumentano le opportunità di lavoro nel settore culturale e creativo.

Nel corso del 2026 saranno attivati due specifici percorsi di formazione rivolti a operatori, professionisti, studenti e aspiranti addetti ai lavori. La prima iniziativa si chiama “Lake Talks” ed è prevista per la primavera. È realizzata dalla Camera di Commercio in sinergia con il Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con il coordinamento ville e musei del Lago di Como. L’obiettivo è formare figure in grado di raccontare e valorizzare le risorse culturali locali, rafforzando l’immagine del Lario a livello nazionale e internazionale.

Il secondo percorso formativo si intitola “Project management e marketing dei beni culturali”, si svolgerà nel periodo autunnale in collaborazione con la società cooperativa MondoVisione e sarà dedicato all’acquisizione di competenze tecniche e operative indispensabili per la gestione di eventi e spazi culturali, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e di sicurezza.

Diverse occasioni, quindi, per investire nel capitale umano e valorizzare la cultura e le bellezze del Lario, elemento chiave per la competitività territoriale, la coesione sociale e la crescita economica.