A Cantù torna il sostegno alle famiglie, 389 euro di bonus per i bambini nati nel 2025

Un assegno per ogni nuovo nato. A Cantù sabato scorso l’amministrazione comunale ha consegnato in Villa Calvi il bonus di benvenuto alle famiglie dei bambini nati o adottati nel 2025 e residenti in città. Il contributo è di 389 euro a nucleo familiare. L’iniziativa, introdotta nel 2021 e giunta ormai al sesto anno consecutivo, ha coinvolto 255 famiglie sui 280 nuovi iscritti all’anagrafe. Per coprire l’intera misura il Comune aveva stanziato lo scorso dicembre circa 100mila euro.



L’assessore alle politiche per la famiglia Isabella Girgi ha parlato di un segnale concreto verso la genitorialità: “L’obiettivo è creare un contesto accogliente per le nuove generazioni, riconoscendo il ruolo centrale delle famiglie”. La sindaca Alice Galbiati ha poi richiamato il tema demografico e la necessità di potenziare i servizi: “Continuiamo a lavorare per rafforzare l’offerta dedicata alle famiglie, a partire dagli asili nido”. Il bonus rientra infatti in un pacchetto più ampio di politiche comunali a favore dei nuclei familiari, che comprende anche agevolazioni sulle rette degli asili e sportelli di supporto alla genitorialità.