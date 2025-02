(ANSA) – MILANO, 22 FEB – "Oggi, per non dimenticare. Il 22 febbraio 2021, in un agguato in Congo, vicino a Goma, vennero uccisi il nostro ambasciatore e straordinario servitore dello Stato, Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo, autista del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Una vicenda drammatica e vergognosamente insabbiata anche per via delle complicità italiane". Così sui suoi profili social il capogruppo del Pd al Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino. "In questi anni abbiamo, diverse volte, chiesto verità e giustizia. Oggi torniamo a farlo. Per questo ci stiamo recando là dove Attanasio riposa. E per questo ci faremo nuovamente sentire" ha aggiunto. (ANSA).