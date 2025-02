(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 24 FEB – Le auto di due sindacalisti, Antonio Hanaman, della Fim-Cisl, e Gabriele Labate, della Uilm, entrambi componenti della Rsu dello stabilimento dell’Hitachi (ex officine Omeca) di Reggio Calabria, sono state incendiate da persone non identificate. Le due vetture, una Jeep Renegade, di proprietà di Labate, ed una Volkswagen T-Roc, di Hanaman, erano parcheggiate in due punti diversi della città e sono state date alle fiamme a distanza pochi minuti l’una dall’altra. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria. Sugli incendi ha avviato indagini la polizia di Stato, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Reggio, ma non ci sono dubbi sulla matrice dolosa dei due episodi. Riguardo il movente, non si esclude al momento alcuna ipotesi, anche se quella che viene ritenuta più verosimile è che i due episodi siano da collegare ad una vendetta in relazione all’attività sindacale svolta da Hanaman e Labate. (ANSA).